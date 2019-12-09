52 شاباً وفتاة يقلعون عن التدخين بالواجهة البحرية بجدة

إثر حملة جمعية "كفى" للتوعية بأضراره والمخدرات بالمحافظة

أعلن 52 شاباً وفتاة إقلاعهم عن التدخين في عيادة جمعية كفى المتنقلة بجدة، وذلك خلال حملة جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بالمحافظة بمناسبة اليوم العالمي للتطوع 2019 والذي أقيم بالواجهة البحرية.



وأوضح مدير عام جمعية كفى بمنطقة مكة الدكتور صلاح بن محمد الشيخ أن العشرات من المتطوعين شاركوا في حملة كفى والتي أثمرت عن إقلاع 40 شاباً و12 فتاة عن التدخين، وذلك بعد أن استمعوا لفريق كفى التوعوي والذي شرح لهم حجم الأضرار التي يسببها التدخين على الصحة وعلى المجتمع.



وبيّن الدكتور الشيخ أن هذه الحملة تمت بالتنسيق مع برنامج مكافحة التدخين بوزارة الصحة لتوعية وتثقيف مرتادي الواجهة البحرية بجدة، موضحاً أنه تم صرف دواء شامبكس للراغبين في الإقلاع عن التدخين ومن ثم توجيههم لعيادات كفى الثابتة لإكمال العلاج.