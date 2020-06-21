ترقية عدد من الضباط بشرطة العاصمة المقدسة‎

صدر الأمر الملكي الكريم بترقية كل من العميد عبدالمحسن بن عبدالعزيز الميمان، والعميد زكي سالم الحربي، والعميد تركي فراج الصاعدي، إلى رتبة عميد .

وأعرب الضباط المرقون عن سعادتهم بهذه الثقة الملكية الغالية، مؤكدين استمرارهم على عهد الوفاء في خدمة الدين، ثم المليك والوطن.

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21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441 04:38 PM

ترقية عدد من الضباط بشرطة العاصمة المقدسة‎

صحيفة سبق الإلكترونية

مكة المكرمة

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صدر الأمر الملكي الكريم بترقية كل من العميد عبدالمحسن بن عبدالعزيز الميمان، والعميد زكي سالم الحربي، والعميد تركي فراج الصاعدي، إلى رتبة عميد .

وأعرب الضباط المرقون عن سعادتهم بهذه الثقة الملكية الغالية، مؤكدين استمرارهم على عهد الوفاء في خدمة الدين، ثم المليك والوطن.

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