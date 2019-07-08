فلسطين تشكر خادم الحرمين الشريفين على مكرمة حج ذوي الشهداء

في بيان لمؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى

رفعت رئيسة مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى الفلسطينيين انتصار الوزير "أم جهاد" الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- على المكرمة التي يقدمها سنوياً لاستضافة 1000 حاج وحاجة من ذووي شهداء فلسطين، مما له عظيم الأثر في نفوسهم ونفوس عائلاتهم.

وأكدت، في بيان للمؤسسة اليوم، أن هذه المكرمة تعبر عن مدى احتضان خادم الحرمين الشريفين لهذه الفئة المناضلة من أبناء شعبنا، وثمنت المواقف السعودية الملتزمة بالقضية الفلسطينية، وتقدمت باسمها وباسم ذوي الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني وباسم القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس بالشكر والعرفان إلى المملكة العربية السعودية ملكاً وحكومةً وشعباً على استمرار هذا العطاء.