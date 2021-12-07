السعودية تحتضن نهائيات جولة العالم لكرة السلة 3*3.. منتصف ديسمبر الجاري

للعام الثاني على التوالي وبمشاركة 12 فريقًا يمثلون النخبة

تحتضن السعودية يومي 17-18 ديسمبر الجاري بجدة نهائيات جولة العالم لكرة السلة 3*3 للعام الثاني على التوالي، بمشاركة 12 فريقاً يمثلون نخبة الفرق في العالم، والتي تنظمها وزارة الرياضة بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة السلة وبإشراف الاتحاد الدولي لكرة السلة FIBA.

وتأتي استضافة المملكة لهذه البطولة التي تندرج تحت برنامج "جودة الحياة" للمرة الثالثة، بعد أن استضافت في عام 2019م إحدى جولات البطولة، قبل أن يسند للمملكة في العام الماضي 2020م تنظيم نهائيات البطولة، وسط ظروف استثنائية تمثلت في جائحة فايروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وبهذه المناسبة، قال رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة الدكتور غسان طاشكندي في تصريح صحفي: "نسعد في المملكة العربية السعودية باستضافة هذا الحدث العالمي الكبير، في استمرار لاستضافة الوطن الغالي للعديد من الأحداث والمناسبات الرياضية الدولية، في ظل ما يحظى به القطاع الرياضي من دعم واهتمام غير محدود من قبل قيادتنا الرشيدة – حفظها الله-، حتى أصبحت المملكة وجهة ثابتة لاحتضان أكبر المنافسات وعلى مدار العام، إلى جانب الحرص والمتابعة الدائمين من قبل سمو وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل لكافة الاتحادات وإشرافه المباشر على تنظيم الأحداث الرياضية المتنوعة والمختلفة".

وأضاف رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة قائلاً: "تتواجد نخبة فرق العالم في لعبة كرة السلة 3*3 في المملكة للمرة الثالثة بعد أن استضفنا إحدى جولات 2019، والجولة النهائية في العام الماضي، ولا شك أن التميز والخبرة اللذين اكتسبهما شباب وفتيات هذا الوطن في القدرة على تنظيم مثل هذه الأحداث الرياضية، يعدان حافزًا وعاملًا مهمًا لاختيار المملكة مجددًا لاستضافة هذه البطولة بشكل خاص، ومختلف الأحداث الرياضية بشكل عام".

الجدير ذكره، أن نهائيات البطولة في نسختها الحالية ستشهد إقامة العديد من الفعاليات المصاحبة لها، بعد أن غابت عن المشهد في العام الماضي، بسبب الإجراءات الاحترازية في التصدي لجائحة فايروس كورونا.