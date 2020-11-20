مكة.. إزالة 60 حظيرة أغنام مخالفة واستدعاء أصحابها

أزالت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة، ممثلةً في بلدية العمرة الفرعية، وبمشاركة إدارة المجازر وإدارة الدعم والإسناد والجهات الأمنية، 60 حظيرة مخالفة في إطار جهودها للمحافظة على الإصحاح البيئي.

وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس حمدي بن إسماعيل قدح، أنه تم ضبط عدد من الحظائر المخالفة بنطاق بلدية العمرة، حيث تم إزالتها واستدعاء أصحابها لاتخاذ الإجراءات النظامية حيال تلك المخالفات.

وأشار بأنه تم إزالة 60 حظيرة أغنام مخالفة، ورفع المخلّفات وتنظيف وتطهير نطاق المنطقة من الظواهر السلبية والتشوهات البصرية، مؤكداً مراقبة كافة المواقع التي يمكن أن تستغل بطرق غير نظامية من قبل المُخالفين، ومتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية، ومنع انتشار الظواهر السلبية.

التشوه البصري أمانة العاصمة المقدسة

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20 نوفمبر 2020 - 5 ربيع الآخر 1442 12:39 AM

مكة.. إزالة 60 حظيرة أغنام مخالفة واستدعاء أصحابها

عبدالرزاق البجالي

مكة المكرمة

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أزالت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة، ممثلةً في بلدية العمرة الفرعية، وبمشاركة إدارة المجازر وإدارة الدعم والإسناد والجهات الأمنية، 60 حظيرة مخالفة في إطار جهودها للمحافظة على الإصحاح البيئي.

وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس حمدي بن إسماعيل قدح، أنه تم ضبط عدد من الحظائر المخالفة بنطاق بلدية العمرة، حيث تم إزالتها واستدعاء أصحابها لاتخاذ الإجراءات النظامية حيال تلك المخالفات.

وأشار بأنه تم إزالة 60 حظيرة أغنام مخالفة، ورفع المخلّفات وتنظيف وتطهير نطاق المنطقة من الظواهر السلبية والتشوهات البصرية، مؤكداً مراقبة كافة المواقع التي يمكن أن تستغل بطرق غير نظامية من قبل المُخالفين، ومتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية، ومنع انتشار الظواهر السلبية.

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