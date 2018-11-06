شفاعة نائب عسير تسهم في عتق رقبة "آل خزيم"

زار ذوي المجني عليه بمنزلهم بوادي الحياة بقحطان

أسهمت شفاعة نائب أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، في عتق رقبة الشاب مداوي موسى آل خزيم من القصاص.

جاء ذلك عقب تنازل ذوو المجني عليه أحمد محمد الخزيمي عن قاتل ابنهم، وذلك خلال زيارة الأمير تركي بن طلال لهم في منزلهم بوادي الحياه بتهامة قحطان.

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06 نوفمبر 2018 - 28 صفر 1440 04:10 PM

زار ذوي المجني عليه بمنزلهم بوادي الحياة بقحطان

شفاعة نائب عسير تسهم في عتق رقبة "آل خزيم"

محمد طيران

عسير

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أسهمت شفاعة نائب أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، في عتق رقبة الشاب مداوي موسى آل خزيم من القصاص.

جاء ذلك عقب تنازل ذوو المجني عليه أحمد محمد الخزيمي عن قاتل ابنهم، وذلك خلال زيارة الأمير تركي بن طلال لهم في منزلهم بوادي الحياه بتهامة قحطان.

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