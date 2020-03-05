"التجارة" تشهّر بمركز يبيع إطارات منتهية الصلاحية وزيوت غير مطابقة للمواصفات

شهّرت وزارة التجارة والاستثمار، بصاحب منشأة تختص بزيوت وإطارات السيارات؛ وذلك بعد صدور حُكم يقضي بإدانة صاحب المنشأة بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري بعرض وبيع إطارات سيارات منتهية الصلاحية وزيوت غير مطابقة للمواصفات والمقاييس في حي العوالي بمكة المكرمة.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة الذي يقضي بفرض غرامة مالية على المخالف، مع إغلاق المنشأة لمدة عشرة أيام، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.

ويأتي ذلك امتدادًا لجهود وزارة التجارة في ضبط ومصادرة وإتلاف السلع المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة بمختلف مناطق المملكة، والتصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم؛ حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها، والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.