وزير الصحة الألماني: متفائل بتوفر لقاح لكورونا خلال الأشهر المقبلة

قال: بفضل عملنا جميعًا معًا سيكون أسرع "لقاح" في تاريخ البشرية

توقع وزير الصحة الألماني، ينس سبان، توافر لقاح ضد فيروس كورونا المستجد خلال الأشهر المقبلة.

وقال الوزير، في تصريحات لتلفزيون "ZDF"، الخميس: أنا متفائل بأنه في الأشهر المقبلة، وبالتأكيد في العام المقبل، يمكن أن يكون هناك لقاح.

ووفق ما أوردته "رويترز" رفض "سبان" تحديد شهر معين، قائلاً إنه ليس من الممكن بعد تحديد عدد المرات التي يحتاج فيها الأشخاص للتطعيم أو مدى استمرار المناعة التي يمنحها.

وأضاف: الشيء الوحيد الذي يمكننا قوله هو أنه بفضل عملنا جميعًا معًا، من باحثين وعلماء وجمهور، من المحتمل أن يكون لدينا لقاح أسرع من أي وقت مضى في تاريخ البشرية.

وكان معهد روبرت كوخ الألماني، قد أعلن، الأربعاء، أن لقاحًا ضد الفيروس قد يكون متاحًا قريبًا، لكنه حذر من أن السيطرة على الوباء قد تستغرق أكثر من بضعة أشهر.

وقال المعهد في ورقة بحثية باللغة الألمانية بعنوان "الوباء في ألمانيا في الأشهر المقبلة" إن التوقعات الأولية تشير إلى أن لقاحًا أو لقاحات لفيروس كورونا تبدو ممكنة بحلول خريف 2020.

وشككت وزارة الصحة الألمانية، الثلاثاء، في "نوعية وفعالية وسلامة" اللقاح ضد الفيروس، الذي أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، التوصل إليه، خلال الأيام الماضية.