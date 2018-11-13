آل الشيخ: تأجيل مباراة الأهلي والاتحاد لوقت غامض.. غير مقبول

اعتبر تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة قرار لجنة المسابقات بتأجيل مباراة الاتحاد والأهلي غير مقبول.

وكتب آل الشيخ تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "غير مقبول في وجهة نظري تأجيل مباراة الأهلي والاتحاد لوقت غامض! وإذا كان التأجيل مبرراً فيجب تحديد وقت قبل فترة التسجيل".

وكانت لجنة المسابقات أعلنت إعادة جدولة 12 مباراة ولم تتضمن مباراة الاتحاد والأهلي التي كان من المقرر أن تقام يوم 25 نوفمبر إلى إشعار آخر.