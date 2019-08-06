هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على جازان

المزارعون يستبشرون بموسم حصاد استثنائي

هطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظات منطقة جازان، عصر اليوم الثلاثاء.

ويستبشر المزارعون في منطقة جازان بغزارة الأمطار في هذا الوقت من العام؛ حيث يربطون بين معدلات المياه ووفرة الحصاد، بما في ذلك المحاصيل الزراعية كالحبوب بأنواعها والبُن في المحافظات الجبلية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت اليوم الثلاثاء، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق بما فيها منطقة جازان.