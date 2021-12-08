"دهانات الجزيرة" أول شركة دهانات تدرج بقائمة "قصص النجاح" بمنصة "سناب شات"

بعد تعاونهما بحملة "موضة الألوان 2021".. جعلتها مناسبة سنوية يتطلّع إليها الكثيرون

في بداية العام الجاري، أطلقت "دهانات الجزيرة" حملتها المسماة "موضة ألوان 2021"، بالتعاون مع "سناب شات"، منصة التواصل الاجتماعي المعروفة.

وشهدت هذه الحملة توظيفاً فريداً من نوعه ونجاحاً مبهراً، فقد توّجت بإدراج شركة "دهانات الجزيرة" في قائمة "قصص النجاح" من قِبل شركة "سناب شات" بصفتها أول شركة دهان في العالم تُدرج في هذه القائمة.

ما هي موضة الألوان؟

"موضة الألوان" هي عبارة عن مجموعة من أحدث الألوان المُختارة سنوياً التي ينتقيها نخبة من خبراء الألوان في "دهانات الجزيرة"، عملاق صناعة الدهانات والألوان والحلول الإنشائية عالية الجودة في الخليج والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بناءً على آخر صيحات الموضة في العالم، إضافة إلى دراسة السوق المحلي.

هذا التعاون مع "سناب شات" كان نابعاً من السعي الحثيث لشركة "دهانات الجزيرة"، ورئيسها التنفيذي عبدالله بن سعود الرميح، إلى تحفيز العمل الإبداعي والنوعي في الشركة، حيث يقول: (إننا ماضون قُدُماً في مساعينا الحثيثة للوصول إلى العالمية، وواضعون نصْب أعيننا تحفيز الابتكار والإبداع في شتّى المجالات، علاوة على تشجيع البحث والتطوير لتقديم قيمة مضافة في جودة المنتجات وكفاءة الخدمات لكل شركائنا وعملائنا).

وبناءً على هذه الرؤية، أطلقت "دهانات الجزيرة" حملة ضخمة بالتعاون مع "سناب شات" لتقديم موضة الألوان لعام 2021 بطابع إبداعي يتلاءم فعلاً مع أرقى المعايير العالمية، حيث قدّمت الحملة -بوساطة تطبيق سناب شات- عدسة تفاعلية، تُمكّن المستخدم من اختيار لون الدهان المفضّل لديه، وتطبيقه افتراضياً على الغرفة أو الحائط، ليرى العميل مظهر اللون والطلاء بنفسه، مما يسهّل عليه عملية اختيار اللون ودرجته التي تلائم احتياجاته.

ويقول عمر محسن، مدير التسويق الإلكتروني في "دهانات الجزيرة"، معلّقاً على الحملة: (لقد رفعت هذه الحملة النوعيّة معدّل زيارة موقع "دهانات الجزيرة" على الانترنت jazeerapaints.com وشهدنا أثر ذلك على أرض الواقع أيضاً، فقد ارتفع معدّل زوّار المعارض، وارتفع معدّل المبيعات فيها. ووصل إلينا الكثير من ردود الفعل الإيجابية جداً من مستخدمي "سناب شات"، مما يثبت نجاح هذه الحملة نجاحاً فاق كل توقعاتنا).

موضة الألوان بالأرقام

ونشرت "سناب شات" دراسة حالة بالأرقام لحملة "دهانات الجزيرة" على موقعها الرسمي، تشهد هذه الدراسة على النجاح الباهر الذي شهدته الحملة، فقد رفعت الحملة الزوّار الجدد بمعدّل 44%، وزادت نسبة المبيعات في المعارض بمعدّل 47%، ووصلت الحملة إلى 1.1 مليون مستخدم سعودي في السناب شات!

وعلّق عمر محسن، على هذه الأرقام قائلًا: (لقد وصلنا بهذه الحملة الفريدة إلى مجموعة جديدة من العملاء اليافعين في السن ممن يصعب الوصول إليهم بالطرق التقليدية).

وكانت هذه الشراكة بين "دهانات الجزيرة" و"سناب شات" شراكة فريدة من نوعها، خصوصاً في كونها أول شركة مختصة في الدهانات والألوان والحلول الإنشائية توظف منصة "سناب شات" بهذه الطريقة الإبداعية، وأثمرت هذه الشراكة بأن جعلت من "موضة ألوان دهانات الجزيرة" مناسبة سنوية يتطلّع إليها الكثير من الناس المهتمين بمعرفة آخر صيحات الألوان في عالم الدهان.

موضة الألوان 2022

لهذه العوامل كانت حملة سنة 2021 مع "سناب شات" قفزة استثنائية لموضة الألوان التي تقدمها "دهانات الجزيرة" مع بداية كل عام، وموضة الألوان بشكل عام، فقد أصبح عدد المتطلّعين لـ "موضة ألوان 2022" وآخر صيحات الألوان الآن أكثر بكثير مما كان عليه الحال في السنوات الماضية.

ومع اقتراب سنة 2022، يتبادر إلى الأذهان سؤال يقول: هل سنشهد حملة إبداعية بذات المستوى في (موضة ألوان 2022)؟ أم هل ستفاجئنا "دهانات الجزيرة" بحملة أكثر إبداعاً من سابقتها؟ سنرى الإجابة بأعيننا في بداية سنة 2022.