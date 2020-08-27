المسابقات تحدد موعد مباراتي نصف نهائي كأس خادم الحرمين

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم موعد مباراتي نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2019-2020.
وحددت اللجنة يوم الثلاثاء 27 أكتوبر المقبل موعداً لإقامة مباراتي نصف النهائي حيث سيلتقي الهلال وأبها على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض عند الساعة 5:55 مساء، فيما سيلتقي في المباراة الثانية فريقا الأهلي والنصر على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة عند الساعة 8:30 مساء.
الهلال يواجه أبها والقمة تجمع النصر والأهلي
أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم موعد مباراتي نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2019-2020.
وحددت اللجنة يوم الثلاثاء 27 أكتوبر المقبل موعداً لإقامة مباراتي نصف النهائي حيث سيلتقي الهلال وأبها على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض عند الساعة 5:55 مساء، فيما سيلتقي في المباراة الثانية فريقا الأهلي والنصر على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة عند الساعة 8:30 مساء.