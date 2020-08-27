المسابقات تحدد موعد مباراتي نصف نهائي كأس خادم الحرمين

الهلال يواجه أبها والقمة تجمع النصر والأهلي

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم موعد مباراتي نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2019-2020.

وحددت اللجنة يوم الثلاثاء 27 أكتوبر المقبل موعداً لإقامة مباراتي نصف النهائي حيث سيلتقي الهلال وأبها على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض عند الساعة 5:55 مساء، فيما سيلتقي في المباراة الثانية فريقا الأهلي والنصر على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة عند الساعة 8:30 مساء.

8

27 أغسطس 2020 - 8 محرّم 1442 10:21 PM

الهلال يواجه أبها والقمة تجمع النصر والأهلي

المسابقات تحدد موعد مباراتي نصف نهائي كأس خادم الحرمين

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

2 2,766

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم موعد مباراتي نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2019-2020.

وحددت اللجنة يوم الثلاثاء 27 أكتوبر المقبل موعداً لإقامة مباراتي نصف النهائي حيث سيلتقي الهلال وأبها على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض عند الساعة 5:55 مساء، فيما سيلتقي في المباراة الثانية فريقا الأهلي والنصر على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة عند الساعة 8:30 مساء.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020