التعاون الإسلامي تدين التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في قندهار بأفغانستان

عبرت الأمانة عن خالص التعازي لذوي الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في مدينة قندهار بأفغانستان، وأدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.



وعبّرت الأمانة العامة عن خالص التعازي لذوي الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل، مجددةً موقف منظمة التعاون الإسلامي الثابت ضد الإرهاب بجميع أشكاله ودوافعه.