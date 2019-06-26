نظمته "الثقافة".. أول مزاد فني خيري بالمملكة يجمع 4.8 مليون ريال

بعنوان "الفن للبلد" ويعود ريعه لتأسيس متحف يروي حكاية جدة التاريخية

أُقيم مساء اليوم، أول مزاد فني خيري في المملكة، في بيت نصيف التاريخي بمنطقة البلد بجدة، بحضور نحو 200 من جامعي الأعمال الفنية السعوديين، بالإضافة إلى فنانين ومثقفين وقيادات في القطاع الثقافي السعودي والعالمي. وقد تم بيع جميع الأعمال المشاركة في المزاد والبالغة 43 عملاً فنيًا لفنانين سعوديين وعرب، في نجاح لأول حدث تقيمه وزارة الثقافة للمزادات الفنية في المملكة.

وجاء المزاد تحت عنوان "الفن للبلد" ولأهداف خيرية، حيث سيعود كامل ريعه لتأسيس متحف يروي حكاية جدة التاريخية، أحد مواقع التراث العالمي المدرجة ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي، إضافة إلى دعم مؤسسة خيرية للأطفال من ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة.

ويعد مزاد "الفن للبلد" الذي أقامته وزارة الثقافة بالتعاون مع دار كريستيز، أول المزادات الفنية من نوعها التي تجري في المملكة، منذ أن أعلن الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة عن الخطط الطموحة لتعزيز الأنشطة الثقافية في جميع أنحاء المملكة. وقد تم التبرع بسخاء للمزاد من قِبل فنانين ودور فنية بأكثر من 40 عملاً من أعمال الفن المعاصر، بما في ذلك أعمال لفنانين سعوديين.

وشهد المزاد تنافسًا بين المقتنين على شراء الأعمال المشاركة، ووصل مجموع المبيعات إلى أربعة ملايين ريال و800 ألف ريال، فيما حصدت لوحة "الطواف حول الكعبة 2" للفنان عبدالله الشلتي أكبر مبلغ حيث تم شراؤها بمبلغ 650 ألف ريال، وجاءت لوحة "إلى أين" للأمير بدر بن عبدالمحسن ثانيًا بمبلغ 500 ألف ريال، تلاها لوحة "شهود في الصحراء" للفنان عبدالله الشيخ والتي جاءت في المرتبة الثالثة في قائمة الأعلى مبيعًا بمبلغ 380 ألف ريال.

وتتجاوز أهداف وزارة الثقافة من إقامة مزاد "الفن للبلد" الجوانب الخيرية إلى جوانب ذات علاقة بالبنية التحتية للقطاع الثقافي السعودي بشكل عام، حيث تسعى الوزارة إلى تأسيس سوق فنية تحتوي على منصات راسخة للمزادات الفنية باعتبارها ركيزة استثمارية أساسية تعتمد عليها الأسواق الفنية، وقد تم التعاون مع دار كريستيز لخبرتها الواسعة في المجال، ولنقل تجربتها الاحترافية إلى السوق السعودية الواعدة.

وكانت وزارة الثقافة قد نظمت معرضًا مفتوحًا لأعمال المزاد أتاحت فيه الحضور لعموم المواطنين والمقيمين، وذلك في بيت نصيف التاريخي ليومي الأحد والاثنين الماضيين وقد شهد المعرض إقبالاً كبيرًا من مختلف الشرائح الاجتماعية.