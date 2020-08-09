وفاة والد شاعر المحاورة "حامد القارحي"

فُجع شاعر المحاورة، الشاعر حامد القارحي، بوفاة والده الشيخ حميد حمدي القارحي - رحمه الله - إثر مرض ألمَّ به.

وأُديت صلاة الجنازة على جثمان الفقيد صباح اليوم، ثم وُوري الثرى في مقبرة الشهداء بالشرائع بمكة المكرمة.

ونظرًا للتدابير الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد يتقبل الشاعر "حامد القارحي" التعازي عبر الاتصال فقط على جوال 0500056537.

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09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441 08:58 PM

وفاة والد شاعر المحاورة "حامد القارحي"

عبدالرزاق البجالي

مكة المكرمة

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فُجع شاعر المحاورة، الشاعر حامد القارحي، بوفاة والده الشيخ حميد حمدي القارحي - رحمه الله - إثر مرض ألمَّ به.

وأُديت صلاة الجنازة على جثمان الفقيد صباح اليوم، ثم وُوري الثرى في مقبرة الشهداء بالشرائع بمكة المكرمة.

ونظرًا للتدابير الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد يتقبل الشاعر "حامد القارحي" التعازي عبر الاتصال فقط على جوال 0500056537.

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