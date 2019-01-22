إغلاق الحكومة الأمريكية يدخل شهره الثاني.. ووزارات حساسة تقلص موظفيها

المعارضة ترى جدار المكسيك غير أخلاقي

تدخل الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، الشهر الثاني من الإغلاق الجزئي لإدارات الحكومة الفيدرالية نتيجة عجز الكونغرس عن إقرار ميزانية تموّل عمل الحكومة، مع تضاؤل الأمل في الخروج من هذه الأزمة التاريخية، التي تلقي بظلالها على الاقتصاد الأمريكي ومعنويات الأمريكيين.

وشلّت حركة جزء من الإدارات الفيدرالية منذ 22 ديسمبر؛ بسبب النزاع بين الديمقراطيين في الكونغرس والبيت الأبيض، بخصوص تمويل جدار على حدود المكسيك للحؤول دون دخول المهاجرين، وفقاً لـ"فرانس برس".

ويرفض الرئيس دونالد ترامب التوقيع على قانون موازنة لا يتضمن مبلغ 5.7 مليارات دولار يريده؛ لتنفيذ أحد أبرز وعوده الانتخابية وهو بناء الجدار.

وترى المعارضة الرافضة لبناء الجدار أن هذا المشروع "غير أخلاقي" ومكلف وغير نافع، وتدعو إلى إعادة فتح الإدارات كمطلب أساسي.

وعلى الرغم من أن الإغلاق يطال 0.5 في المائة فقط من الموظفين الأمريكيين، إلا أن الإغلاق الحكومي بدأ يؤثر بشكل غير مباشر على معنويات الأمريكيين، وأكثر من نصف المستهلكين، وفق استطلاع أجرته جامعة ميشيغان.

ويجد 800 ألف موظف فيدرالي أنفسهم في حالة بطالة قسرية أو يعملون دون أجر، بسبب الإغلاق، وفي وزارات حساسة مثل الأمن الداخلي والنقل والخارجية، قلّص عدد الموظفين إلى الحدّ الأدنى.