أمريكا تستعين بجيشها لبناء 341 مستشفى لاستيعاب إصابات "كورونا"

يشيدها في الفنادق ومراكز المؤتمرات والمساحات المفتوحة

يسعى المسؤولون الأمريكيون لبناء مئات المستشفيات المؤقتة في جميع أنحاء البلاد لاستيعاب آلاف من حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا؛ وذلك بعد أن سجلت الولايات المتحدة 575 حالة وفاة أمس، وهو أعلى عدد وفيات من جراء الفيروس في يوم واحد.

وأفاد قائد سلاح المهندسين بالجيش الأمريكي، اللفتنانت جنرال تود سيمونايت، اليوم الثلاثاء بأن السلاح يبحث عن فنادق ومهاجع ومراكز مؤتمرات ومساحات مفتوحة كبيرة لبناء ما يصل إلى 341 مستشفى مؤقتًا.

وزاد عدد حالات الإصابة المؤكدة بالولايات المتحدة على 20 ألف حالة؛ وهو ما فاق استيعاب المستشفيات التي بدأت تفتقر إلى وجود الأطباء والممرضات والمعدات الطبية ومعدات الحماية.

وتجاوز عدد الوفيات 3000 حالة، أي أكثر من عدد الذين لقوا حتفهم في هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 2001، بينما تجاوز العدد الإجمالي للمصابين 163 ألفًا، وفقًا لإحصاء رويترز المستند إلى البيانات الرسمية.