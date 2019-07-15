محافظ المجمعة يستقبل رئيس وأعضاء إدارة نادي الفيحاء

استقبل محافظ المجمعة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل اليوم الاثنين في مكتبه بديوان المحافظة رئيس مجلس إدارة نادي الفيحاء عبدالله بن أحمد أبانمي وأعضاء مجلس الإدارة الدكتور ماهر أباحسين وعثمان الشنيفي وأمجد القديري، ويرافقهم مدير العلاقات العامة يوسف الحمدان.

حيث قدم محافظ المجمعة التهنئة لرئيس وأعضاء المجلس بالفوز في الانتخابات وتولي إدارة النادي لمدة 4 سنوات قادمة متمنياً للفيحاء التوفيق والمزيد من الإنجازات.

من جانبه عبر عبدالله أبانمي عن شكره لمحافظ المجمعة على حفاوة الاستقبال واهتمامه بكل ما من شأنه رفعة المحافظة وتطورها ولما يوليه من اهتمام خاص في الجانب الرياضي.