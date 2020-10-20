المنيف يشكر القيادة بمناسبة اختياره عضوًا في مجلس الشورى

رفع عبدالمحسن بن محمد المنيف، شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم باختياره عضوًا بمجلس الشورى في دورته الثامنة.

وأعرَبَ عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية الكريمة راجيًّا المولى عز وجل أن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر، وأن يوفقه وزملاءه في المجلس لتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة في خدمة الوطن والمواطنين.