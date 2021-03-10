الاتحاد يواصل تخصصه في ضرب الشباب.. ويقترب من الصدارة

في الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

واصل الاتحاد "هيمنته" على مواجهاته أمام الشباب هذا الموسم، واستطاع أن يكسب ضيفه بثنائية مقابل هدف، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمتحرفين لكرة القدم.

بتلك النتيجة بقي الشباب في الصدارة برصيد 45 نقطة، والاتحاد ثالثاً برصيد 41 نقطة.

حضرت الإثارة في الشوط الأول، حيث بدأ الشباب بتهديد مرمى حارس الاتحاد "غروهي" عند الدقيقة السابعة من خلال تسديدة " جوانكا " التي تصدى لها الأول ببراعة.

لكن رد الاتحاد كان بهدف مستحق عند الدقيقة 12 إثر تسديدة من قدم عبد الرحمن العبود داخل الصندوق الشبابي.

سعى الشباب لتعديل النتيجة وتحقق له ذلك في الرمق الأخير من عمر الشوط الأول وتحديداً عند الدقيقة 43 عن طريق تسديدة لـ "سيبيستيان جونيور ".

وفي الشوط الثاني استطاع البديل الناجح فهد المولد تعزيز النتيجة لفريقه الاتحاد من خلال ركلة جزاء عند الدقيقة 82.