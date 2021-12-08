قبل 15 كم من النهاية.. يزيد الراجحي يعلن انسحابه من رالي حائل

عقب تعرّض سيارته لعطل خلال مشاركته في المرحلة الأولى

قرّر البطل السعودي يزيد الراجحي، اليوم الأربعاء، الانسحاب من منافسات رالي حائل تويوتا الدولي 2021، وذلك بعد تعرض سيارته لعطل في الجير بوكس خلال مشاركته في المرحلة الأولى من رالي حائل تويوتا الدولي 2021 صباح اليوم.

وذكر "الراجحي" أنه انسحب من الرالي قبل 15 كلم من النهاية.

وأضاف في سنابه أنه بعد 30 كلم من الانطلاق، ضلّ طريق إحدى النقاط، مما أخّره خمس دقائق، وعند الكيلو 220 تعطلت سيارته.

وأردف أن النقطة التي أخّرتهم لم تكن موجودة، مما أخّر جميع المتسابقين عن المواصلة في الوقت المقرر لكل متسابق.

وأكد أنه سيشارك في رالي دكار بعد أسبوعين.

وكانت "سبق" قد نشرت في وقت سابق اليوم، تعرّض سيارة البطل يزيد الراجحي للتعطل.