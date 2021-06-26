إعدامات وإحراق جثث وإخفاء قسري .. 866 انتهاكًا حوثيًا بحق زعماء القبائل

جرائم الميليشيا ارتكبت في 13 محافظة بينها صنعاء

أفادت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات اليوم (السبت) بأن ميليشيا الحوثي الانقلابية، ارتكبت 866 انتهاكًا بحق زعماء القبائل خلال الفترة من 1 يناير 2016م إلى 30 مارس2021م، في 13 محافظة تشمل: صنعاء، وعمران، وحجة، وصعدة، وريمة، وذمار، وإب، وتعز، والمحويت، والجوف، والبيضاء، والضالع.

وأضافت أن الانتهاكات تنوعت بين جرائم القتل والتصفية والسحل وإحراق الجثث وقتل العديد من المشايخ أمام أطفالهم ونسائهم والاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب وتفجير المنازل ونهبها والسطو على ممتلكاتهم الخاصة والتشريد والتهجير الإجباري وجرائم الإصابة.

وأوضحت الشبكة أن فريقها الميداني وثق 89 واقعة قتل قامت ميليشيات الحوثي بتصفيتهم خلال الفترة الزمنية للتقرير بينهم 41 حالة قتل بطلق ناري مباشر أمام أطفالهم ونسائهم.

وبينت أن ميليشيا الحوثي أحرقت 13 جثة بعد قتلهم بالإضافة إلى 16 حالة قتل وسحل والتمثيل بجثث الضحايا، و10 حالات قتل تصفية واغتيال.

وأشارت الشبكة إلى أن فريقها الميداني رصد تسع حالات قتل دهس بالأطقم العسكرية التابعة لميليشيا الحوثي، كما سجل 25 حالة إصابة طالت شخصيات اجتماعية بالإضافة إلى (52) حالة اعتداء وضرب وسوء معاملة.

ولفتت إلى أنها سجلت 47 حالة اعتقال وإخفاء قسري طالت المشايخ والشخصيات الاجتماعية في مناطق سيطرة الحوثي بالإضافة إلى 142 حالة اعتقال وإخفاء قسري طالت أولادًا ونساءً وأشقاء لبعض الشخصيات والوجهات الاجتماعية.



