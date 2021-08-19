سكان كيلو 14 بجدة يشكون طفح مياه الصرف الصحي.. والأمانة توضح

أوقعت أضرارًا مادية وصحية بهم إضافة إلى كثرة الحشرات والروائح الكريهة

شكا سكان ك 14 الشمالي، بمحافظة جدة، من تعمد أحد سكان جبل الجالية البرماوية فتح مياه الصرف الصحي بصفة يومية، مستغلا ارتفاع موقع سكنه، مما تسبب ذلك بطفح مياه الصرف على المنازل حتى نهاية الطريق لمدخل الحي، وأوقع أضرارا مادية وصحية بهم إضافة إلى المستنقعات المائية، وكثرة الحشرات والروائح الكريهة.





وأضاف السكان لـ"سبق": تقدمنا بشكوى لبلدية أم السلم التي استلمت شكوانا وحضر قسم المراقبة والنظافة العامة للموقع، وشاهدوا طفح مياه الصرف من منزل المخالف على منازلنا، كما شاهدوا سوء النظافة والمستنقعات، وقد وضعوا شعار مخالفة على المنزل، وأبلغوا المخالف بالحضور إلى البلدية، إلا أنه وبكل أسف نزع الأشعار ولم يحضر للبلدية، وما زال مستمرا حتى تاريخه في مخالفته، وصب مياه الصرف الصحي على منازلنا، دون أي خوف من جهة الاختصاص، الأمر الذي جعل قضيتنا تطول مدتها في أروقة بلدية أم السلم.





وشكا السكان مما أسموه بالإجراءات الهشة المتخذة من قبل المراقبين بحق المخالف، وعدم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات، وعدم تكليفه برفع الضرر ما ترتب عليه استمرار المخالف في مخالفته دون خوف.





وقالوا: "راجعنا البلدية بتاريخ 7 / 10/ 1442 هـ وأبلغونا بأنهم أعدوا خطابا لشركة الكهرباء رقم 4200224957 لقطع التيار الكهربائي عن منزله وإجباره على الحضور للبلدية، إلا أن المشكلة لا زالت قائمة، ونحن نعاني والمخالف مطمئن على نفسه".





وطالب سكان - ك ١٤ – بتوضيح حقيقة الإجراءات المتخذة حيال المخالف، وهل تم إحضاره وإلزامه برفع الضرر عنهم وعدم تكرار مخالفته من عدمه، كون المسالة لها أكثر من عام، ولم يرون أي تحرك جاد من المسئولين ببلدية أم السلم - على حد قولهم.





من جهتها أفادت أمانة جدة ردا على استفسار "سبق " حول شكوى سكان - ك ١٤ - بأن كل ما يتعلق بالمياه والصرف الصحي من اختصاص وزارة المياه والكهرباء بموجب الأمر السامي الكريم رقم 125 وتاريخ 25/4/1422 هـ، القاضي بإنشاء وزارة المياه ينص على ضم مصالح المياه والصرف الصحي وأقسام المياه في البلديات إليها.





وأضافت الأمانة: "تفاعلا مع شكوى المواطن تم استلام البلاغات في حينه، والوقوف على الموقع الكائن بحي (ك14 الشمالي) بجوار سوبر ماركت الطيبات. وتم إشعار المخالف، ولم يتم التجاوب، وتم فصل التيار الكهربائي في نظام الكهرباء برقم 4200224957 في 07/10/1442هـ وجاري متابعة جميع الإجراءات النظامية تجاه الموقع.