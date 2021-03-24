"الفهمي" يحصل على الماجستير عن "أثر العجز في أحكام الحج"

حصل عبد الرازق بن محسن الفهمي على درجة الماجستير بتقدير ممتاز، من جامعة أم القرى بمكة المكرمة، كلية الشريعة، مركز الدراسات الإسلامية، تخصص الدراسات الإسلامية "الفقه".

جاء عنوان رسالة الماجستير "أثر العجز في أحكام الحج"، وأشرف عليها الدكتور وائل محمد رزق، وناقشها الدكتور محمد بن مطر السهلي، والدكتور خالد بابطين.

"سبق" تبارك لـ"الفهمي"، وتتمنى له مزيدًا من التوفيق.