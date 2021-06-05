"بلينكن": أمريكا ملتزمة بإعادة بناء العلاقات مع الفلسطينيين

أشار إلى أنهم يستحقون الأمن والحرية والكرامة مثل الإسرائيليين

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم (السبت): "إن الولايات المتحدة ملتزمة بإعادة بناء العلاقات مع الشعب الفلسطيني".

وأضاف "بلينكن" في تغريدة: "إن الفلسطينيين والإسرائيليين يستحقون تدابير متساوية من الأمن والحرية والفرص والكرامة"، وفقاً لـ"الشرق".

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي في مايو عن عزم بلاده إعادة فتح القنصلية الأمريكية العامة في القدس، وهي خطوة تعيد العلاقات مع الفلسطينيين التي خفضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.