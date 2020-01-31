دوري الأمير "محمد بن سلمان": التعادل السلبي عنوان لمواجهة "الحزم" و"التعاون"

انتهت المواجهة التي جمعت الحزم بالتعاون في مباريات الجولة الـ 16 من الدوري السعودي للمحترفين بالتعادل السلبي.

وفقد كلا الفريقين بهذا التعادل فرص تحقيق أفضلية لهما على حساب منافسيهما في جدول المسابقة.

التعاون كان بإمكانه الانفراد بالمركز الرابع على حساب الوحدة لكن بهذا التعادل رفع رصيده للنقطة 27 متساوياً معه.

أما الحزم الذي يحتل المركز الـ 13 برصيد 15 نقطة فكان بإمكانه حال الفوز اليوم الصعود نحو ثلاثة مراكز في المسابقة.


بتلك النتيجة رفع التعاون رصيده للنقطة 27 كما رفع الحزم رصيده للنقطة 16.

دوري الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين التعاون الحزم

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31 يناير 2020 - 6 جمادى الآخر 1441 08:42 PM

دوري الأمير "محمد بن سلمان": التعادل السلبي عنوان لمواجهة "الحزم" و"التعاون"

محمد السيّد

الرياض

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انتهت المواجهة التي جمعت الحزم بالتعاون في مباريات الجولة الـ 16 من الدوري السعودي للمحترفين بالتعادل السلبي.

وفقد كلا الفريقين بهذا التعادل فرص تحقيق أفضلية لهما على حساب منافسيهما في جدول المسابقة.

التعاون كان بإمكانه الانفراد بالمركز الرابع على حساب الوحدة لكن بهذا التعادل رفع رصيده للنقطة 27 متساوياً معه.

أما الحزم الذي يحتل المركز الـ 13 برصيد 15 نقطة فكان بإمكانه حال الفوز اليوم الصعود نحو ثلاثة مراكز في المسابقة.


بتلك النتيجة رفع التعاون رصيده للنقطة 27 كما رفع الحزم رصيده للنقطة 16.

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دوري الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين التعاون الحزم

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