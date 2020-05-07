شرطة الرياض تقبض على ثلاثة وافدين احتجزوا مقيمة من جنسيتهم وابتزوا ذويها في بلادها

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على ثلاثة وافدين من الجنسية البنجلاديشية احتجزوا مقيمة من جنسيتهم وابتزوا ذويها في بلادها، وقد أسفرت نتائج إجراءات البحث والتحري والاستدلال، عن تحديد موقع احتجازها وتحريرها، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، لإحالتهم إلى النيابة العامة.