"كورونا" يصيب 6154 لبنانيًّا و1291 مغربيًّا و822 فلسطينيًّا في آخر 24 ساعة

الأردن سجّلت 808 إصابات جديدة بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 312851 إصابة



سجَّلت لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية 6154 إصابة جديدة و44 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

وتفصيلاً، أشارت الصحة اللبنانية اليوم الجمعة إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابات بلغ 243286، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1825 حالة.

وفي فلسطين بلغت الحالات المسجلة خلال الساعات الـ24 الماضية 27 وفاة و822 إصابة جديدة و1646 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 91.3 %، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7.6 %، ونسبة الوفيات 1.1 % من مجمل الإصابات. لافتة الانتباه إلى وجود 87 مصابًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 20 موصولون على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وسجلت المغرب 1291 إصابة جديدة بالفيروس؛ ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين 457625 مصابًا.

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم إلى أنها سجلت 34 حالة وفاة بالفيروس؛ ليبلغ عدد الوفيات 7888، فيما بلغ العدد الإجمالي لحالات الشفاء 432256 حالة تعافٍ.

أما الأردن فقد بلغت الإصابات الجديدة 808 حالات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 312851 إصابة. وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 295705 حالات شفاء بعد تسجيل 903 حالات إضافية، فيما سجلت 14 حالة وفاة لتصل حالات الوفاة إلى 4121 حالة.