انطلاق الملتقى الثاني للأندية الطلابية غدًا بجامعة المؤسس

بمشاركة 100 طالب وطالبة يمثلون 21 جامعة سعودية

تنطلق، غدًا، بجامعة الملك عبدالعزيز فعاليات الملتقى الثاني للأندية الطلابية بالجامعات السعودية تحت شعار "قيم رؤية المملكة 2030 ودور الأندية الطلابية في تفعيلها"، بمشاركة أكثر 100 طالب وطالبة يمثلون الأندية الطلابية من 21 جامعة سعودية، ويستمر لمدة يومين بمركز الملك فيصل للمؤتمرات.

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي أن الجامعة تسعى من خلال استضافة الملتقـى الثانـي الأندية الطلابية بالجامعات السـعودية، إلى المساهمة فـي تبـادل الخبرات والتجارب العملية بين الأندية الطلابية بالمؤسسات التعليمية في المملكة، واستشراف الآفاق المستقبلية الأنديـة الطلابية ودورهـا فـي تنميـة قـدرات أبنـاء الوطـن؛ لدعـم تحقيـق أهـداف رؤيـة 2030 نحـو العالميـة.

من جهته، بيّن عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني أنه انطلاقًا من أهمية الدور الذي تقوم به الأندية الطلابية بالجامعات السعودية، تنظم الجامعة الملتقى الثاني للأندية الطلابية بالجامعات السعودية في نسخته الثاني حضوريًا.

وأضاف الدكتور القحطاني أنه يمكن الطلاب والمهتمين بالأندية متابعة الملتقى عن طريق البث المباشر وبرنامج الزووم، حيث يركز الملتقى على القيم المتضمنة فـي رؤيـة المملكـة 2030 ودور الأنديـة الطالبيـة فـي تفعيلهـا، عـن طريـق تقديـم ندوات حوارية وورش عمـل تدريبيـة متخصصـة فـي أسـاليب غرس القيم وصناعة المبادرات القيمة ضمن برامج وأنشطة الأندية الطلابيـة، وتنفيذ العديد مـن البرامـج والأنشـطة الطلابيـة المتنوعـة مـن تخصصـات الأنديـة للمساهمة فـي تبـادل الخبـرات والتجـارب العمليـة بيـن الأنديـة الطلابيـة فـي الجامعـات السـعودية.