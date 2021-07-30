الولايات المتحدة تسجِّل 79,732 إصابة جديدة و370 وفاة بكورونا

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 79,732 إصابة ‏جديدة و370 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)‏.



وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 34,818,278، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 610,264.