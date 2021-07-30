الولايات المتحدة تسجِّل 79,732 إصابة جديدة و370 وفاة بكورونا

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 79,732 إصابة ‏جديدة و370 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)‏.

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 34,818,278، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 610,264.

أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

0

30 يوليو 2021 - 20 ذو الحجة 1442 11:07 PM

خلال الساعات الـ24 الماضية

الولايات المتحدة تسجِّل 79,732 إصابة جديدة و370 وفاة بكورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

واشنطن

1 28

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 79,732 إصابة ‏جديدة و370 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)‏.

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 34,818,278، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 610,264.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021