الأردن يسجل 3 إصابات جديدة بكورونا.. والإجمالي 711

163 حالة جديدة في العراق.. وحصيلة الوفيات 163

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 711 إصابة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي: الحالات الجديدة تعود لسائقي شاحنات أردنيين، والحالة الثالثة لأردني قادم من الخارج.

وأشارت إلى شفاء ثماني حالات مصابة بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 442 حالة.

من ناحية أخرى، سُجلت في العراق خلال اليوم الماضي، 163 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في عموم العراق إلى 4632 إصابة.

وتوزعت الإصابات على محافظات بغداد والنجف والبصرة والسليمانية وأربيل وبابل وكربلاء والديوانية وذي قار ونينوى.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة في بغداد، مما يرفع إجمالي حالات الوفاة إلى 163 حالة.

وتم تسجيل 73 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 2811 حالة، فيما بلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق إلى اليوم 1658 مريضاً.