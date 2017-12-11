مايكروسوفت تطلق "دليل السفر والسياحة".. يوجهك إلى أغرب أماكن العالم

متاح لمستخدمي "الأندرويد والآي أو إس" ويحفظ نتائج البحث للوصول إليها لاحقاً

كشف فريق "جارج" التابع لشركة مايكروسوفت عن تطبيق جديد يعرف بـ"الآوتينج"، وهو يعد بمثابة دليل السفر الرقمي، ويكتشف كل الأماكن الغريبة في العالم، وهو متاح على كل من منصتي "الأندرويد والآي أو إس"، كما يتيح التطبيق للمستخدمين استكشاف الأماكن الجديدة عند السفر، سواء المواقع التاريخية أو معرفة المناطق السياحية، والمعالم الجغرافية لهذه المناطق، مع إمكانية حفظ نتائج البحث للوصول إليها في وقت لاحق، ومشاركتها مع الآخرين بكل سهولة ويسر.

ووفقاً لما نشره موقع "ويندوز كنترول" الأمريكي، فإن التطبيق يوفر للمستخدمين صوراً عالية الجودة للمناطق المختلفة، مع إمكانية تخصيص عملية البحث حسب رغبة المستخدم، وذلك لتضييق نتائج البحث؛ للوصول إلى الهدف المنشود بسهولة وسرعة كبيرة، ويمكن للمستخدمين المهتمين تحميل التطبيق من متاجر التطبيقات المختلفة بكل سهولة ويسر.