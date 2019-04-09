فضيحة مدوّية.. اختلاس 1,6 مليار روبل يحرم روسيا من تحديث أسلحتها

النيابة العامة رفعت تقريرًا لمجلس الشيوخ

أعلنت النيابة العامة الروسية، اليوم (الثلاثاء)، اختلاس أموال تفوق قيمتها 20 مليون يورو في القطاع العسكري الصناعي، وخصوصًا برامج تسلح جديدة؛ في فضيحة مدوّية كشفت الفساد في هذا المجال الاستراتيجي جدًّا بالنسبة إلى الكرملين.

وأوضحت النيابة العامة في تقرير مخصص لأعضاء مجلس الشيوخ، أن أكثر من 1,6 مليار روبل (21,9 مليون يورو) جرى اختلاسها من مؤسسات تديرها مجموعتا روستك وروسكوزموس العسكرية الصناعية، وفقًا لـ"فرانس برس".

وأضافت أن هذه الأموال كانت مخصصة لتحديث قدرات الإنتاج وصناعة أحدث الأسلحة.

ويعتبر الفساد المتفشّي في روسيا من أبرز العقبات للنمو الاقتصادي، ولطخت فضائح عديدة في السنوات الأخيرة القطاعات المرتبطة بالدفاع والفضاء.