وزير الداخلية يصل إلى قطر في زيارة رسمية

وصل اليوم الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، إلى دولة قطر الشقيقة في زيارة رسمية.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار الدوحة الدولي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر، والشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، والأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية القطرية.

وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود

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04 سبتمبر 2021 - 27 محرّم 1443 09:37 PM

وزير الداخلية يصل إلى قطر في زيارة رسمية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الدوحة

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وصل اليوم الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، إلى دولة قطر الشقيقة في زيارة رسمية.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار الدوحة الدولي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر، والشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، والأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية القطرية.

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وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود

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