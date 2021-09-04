وزير الداخلية يصل إلى قطر في زيارة رسمية

وصل اليوم الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، إلى دولة قطر الشقيقة في زيارة رسمية.



وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار الدوحة الدولي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر، والشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، والأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية القطرية.