مباراة دراماتيكية.. "الفيصلي" يفشل في تحقيق "الريمونتادا" و"الفتح" يعود لسكة الانتصارات

نجح الفتح في الحفاظ على تقدمه الذي حققه في شوط المباراة الأول أمام شقيقه الفيصلي ليحصد نقاط المباراة الثلاث .
وانتهت المباراة التي جمعت الفتح بالفيصلي ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بفوز الفتح بثلاثة أهداف لهدفين .
أهداف الفتح جاءت في شوط المباراة الأول حيث سجلها علي الزقعان هدفين في الدقائق 18 و46 ومراد باتنا في الدقيقة 35 .
.نجح الفيصلي في شوط المباراة الثاني في تسجيل هدفين في دقيقتين 72 و73 عن طريق محمد الصيعري ومحترف الفريق تفاريس .
بتلك النتيجة يرفع الفتح رصيده عند النقطة 13 ليتساوى مع الفيصلي الذي يملك نفس الرصيد من النقاط .الفتح الفيصلي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
نجح الفتح في الحفاظ على تقدمه الذي حققه في شوط المباراة الأول أمام شقيقه الفيصلي ليحصد نقاط المباراة الثلاث .
وانتهت المباراة التي جمعت الفتح بالفيصلي ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بفوز الفتح بثلاثة أهداف لهدفين .
أهداف الفتح جاءت في شوط المباراة الأول حيث سجلها علي الزقعان هدفين في الدقائق 18 و46 ومراد باتنا في الدقيقة 35 .
.نجح الفيصلي في شوط المباراة الثاني في تسجيل هدفين في دقيقتين 72 و73 عن طريق محمد الصيعري ومحترف الفريق تفاريس .
بتلك النتيجة يرفع الفتح رصيده عند النقطة 13 ليتساوى مع الفيصلي الذي يملك نفس الرصيد من النقاط .