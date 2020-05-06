الرياض.. ضبط مندوب ومصادرة 100 جهاز طبي خزنت في بيئة غير مناسبة

الغذاء والدواء: يعمل لصالح مؤسسة غير مرخصة وأحيل للجهات المعنية لاتخاذ اللازم

تمكّنت هيئة الغذاء والدواء بالتعاون مع وزارة التجارة في #الرياض من رصد مندوب يعمل لصالح مؤسسة غير مرخصة تقوم بتخزين المنتجات الطبية في بيئة غير مناسبة، وتم ضبط ١٠٠ جهاز وإحالة المندوب للجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

هيئة الغذاء والدواء وزارة التجارة

2

06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441 07:50 PM

الغذاء والدواء: يعمل لصالح مؤسسة غير مرخصة وأحيل للجهات المعنية لاتخاذ اللازم

الرياض.. ضبط مندوب ومصادرة 100 جهاز طبي خزنت في بيئة غير مناسبة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

3 2,860

تمكّنت هيئة الغذاء والدواء بالتعاون مع وزارة التجارة في #الرياض من رصد مندوب يعمل لصالح مؤسسة غير مرخصة تقوم بتخزين المنتجات الطبية في بيئة غير مناسبة، وتم ضبط ١٠٠ جهاز وإحالة المندوب للجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

هيئة الغذاء والدواء وزارة التجارة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020