الرياض.. ضبط مندوب ومصادرة 100 جهاز طبي خزنت في بيئة غير مناسبة

الغذاء والدواء: يعمل لصالح مؤسسة غير مرخصة وأحيل للجهات المعنية لاتخاذ اللازم

تمكّنت هيئة الغذاء والدواء بالتعاون مع وزارة التجارة في #الرياض من رصد مندوب يعمل لصالح مؤسسة غير مرخصة تقوم بتخزين المنتجات الطبية في بيئة غير مناسبة، وتم ضبط ١٠٠ جهاز وإحالة المندوب للجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.