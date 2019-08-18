"مدارس القريات" تستقبل "الإداريين والإداريات" استعدادًا للعام الجديد

تجهيزات لاستقبال 44 ألف طالب.. و"الثبيتي" يرحّب بالمعلمين الجدد

استقبلت مدارس محافظة القريات، معلميها ومعلماتها من منسوبي الهيئة الإدارية الذين بدأوا صباح اليوم الأحد مباشرة أعمالهم بمدارسهم للعام الدراسي الجديد (1440- 1441هـ)؛ فيما ستكون عودة بقية زملائهم وزميلاتهم من المعلمين والمعلمات الأسبوع القادم بمشيئة الله.

وكانت إدارة التعليم بالقريات قد استعدت مبكرًا للعام الدراسي الجديد بعدة اجتماعات عقدها مدير التعليم الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي خلال إجازة الصيف وقبيل بداية العام الدراسي مع لجنة الاستعداد للعام الدراسي الجديد (1440- 1441هـ)؛ حيث تم خلالها مناقشة برامج الاستعداد للعام الدراسي الجديد، واستعراض جدول الأعمال الذي ركز على المؤشرات ومتابعتها والإعداد للبرامج التدريبية للمعلمين والمعلمات، وعلى إعداد البيئة المدرسية الجاذبة والمناسبة، وإنهاء أعمال الصيانة في المدارس عامة وبمدارس برنامج الطفولة المبكرة خاصة وإعدادها والتي حظيت باهتمام كبير من الاستعداد، كما تم متابعة وصول المقررات الدراسية للمستودعات، وتجهيز تسليمها للمدارس، وإتمام التجهيزات المدرسية.

وتستعد مدارس القريات (بنين- بنات) لاستقبال أكثر من (44) ألف طالب وطالبة سوف ينتظمون -بمشيئة الله- على مقاعد الدراسة بتعليم القريات؛ وذلك يوم الأحد الموافق (2/ 1/ 1441هـ)، وهو موعد عودة الطلاب المقرر للدراسة بمدارس المملكة، ببرامج استقبال ترحيبية وتهيئة مناسبة لكل مرحلة تقدّمها مدارسهم لهم خلال الأسبوع الأول من الدراسة.

وبهذه المناسبة وجّه مدير تعليم القريات الدكتور "محمد الثبيتي"، كلمة للمعلمين والمعلمات الجدد رحّب فيها: "بالمُعَينين الجدد، والتحاقهم بمسيرة العلم والتعليم؛ حيث يسهمون في بناء وطنهم وإعداد جيل الغد المشرق إن شاء الله.

وأضاف الثبيتي، أن رسالة المعلم عظيمة وأمانته كبيرة وثقيلة؛ فبناء المواطن السعودي الصالح وغرس الانتماء للوطن والولاء للقيادة الرشيدة، من أكثر المهام الموكلة للمعلم، كما أن إعداد النشء وتسليحه بالمعرفة ليكون قادرًا على مواكبة العالم المتسارع والمتطور؛ من أهم أهداف ومضامين (رؤية الوطن 2030)، والتي تعمل وزارة التعليم على تحقيقها؛ مجددًا الترحيب بهم بتعليم القريات؛ متمنيًا لهم التوفيق الدائم في أداء واجبهم ورسالتهم؛ مؤكدًا استعداد الجميع للتعاون معهم وخدمتهم.