وزير الطاقة الجزائري: السعودية أسهمت بشكل كبير في تعافي أسعار النفط

أشاد بقرارها تخفيض الإنتاج مليون برميل يومياً

أشاد وزير الطاقة الجزائري عبدالمجيد عطار، اليوم الاثنين، بقرار السعودية القاضي بتخفيض إنتاجها بمليون برميل يومياً، لافتاً إلى أن المملكة أسهمت بشكل كبير في تعافي أسعار النفط.

وذكر "عطار" أن مداخيل الجزائر من تصدير النفط والغاز تراجعت بنحو 10 مليارات دولار.

وبيّن أن انهيار أسعار النفط عام 2014 أثر على الاقتصاد الوطني بشكل كبير، قبل أن تأتي جائحة كورونا لتؤثر على حجم استهلاك النفط على المستوى العالمي، وفقاً لـ"رويترز".

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25 يناير 2021 - 12 جمادى الآخر 1442 04:59 PM

أشاد بقرارها تخفيض الإنتاج مليون برميل يومياً

وزير الطاقة الجزائري: السعودية أسهمت بشكل كبير في تعافي أسعار النفط

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أشاد وزير الطاقة الجزائري عبدالمجيد عطار، اليوم الاثنين، بقرار السعودية القاضي بتخفيض إنتاجها بمليون برميل يومياً، لافتاً إلى أن المملكة أسهمت بشكل كبير في تعافي أسعار النفط.

وذكر "عطار" أن مداخيل الجزائر من تصدير النفط والغاز تراجعت بنحو 10 مليارات دولار.

وبيّن أن انهيار أسعار النفط عام 2014 أثر على الاقتصاد الوطني بشكل كبير، قبل أن تأتي جائحة كورونا لتؤثر على حجم استهلاك النفط على المستوى العالمي، وفقاً لـ"رويترز".

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