"الجزيرة العربية في ضوء المصادر الكلاسيكية".. إصدار لدارة الملك عبدالعزيز

يتضمن سجل أبحاث الندوة التي أقامتها من 12 إلى 16 ربيع الأول 1439هـ

دعمت دارة الملك عبدالعزيز حركة البحث العلمي العربي بإصدار جديد باللغتين العربية والإنجليزية، يتضمن سجل أبحاث الندوة التي أقامتها خلال المدة من 12 إلى 16 ربيع الأول 1439هـ، في مدينة الرياض تحت عنوان "الجزيرة العربية في المصادر الكلاسيكية".

ويحمل الإصدار الموسوم بـ"دراسات تاريخية عن الجزيرة العربية في ضوء المصادر الكلاسيكية"، الرقم "441"، ضمن سلسلة إصدارات الدارة، التي تتضمن إصدارات علمية في التاريخ الجغرافيا والآثار والأعلام والتراث وغيرها فيما له علاقة بالمملكة والجزيرة العربية والعالمين العربي والإسلامي.

ويأتي الإصدار ضمن الجهود التي تبذلها الدارة في العناية بالمصادر التاريخية الكلاسيكية، تمثلت في ترجمة عدد منها إلى اللغة العربية، وعقد ندوة علمية واسعة عن الجزيرة العربية في تلك المصادر، وإصدار مجموعة من المؤلفات التي تتضمن معظم ما دُوّن عن الجزيرة العربية منذ القرن الخامس قبل الميلاد حتى القرن السادس الميلادي، ولما يتضمنه الكتاب من دراسات متعددة تخدم الباحثين في تاريخ الجزيرة العربية، وتمد الدارسين بمعلومات مستقاة من مصادر قديمة.

ويضمّ الكتاب مجموعة من الدراسات التاريخية عن الجزيرة العربية في ضوء المصادر الكلاسيكية، التي تطرقت إلى اهتمام الحضارات المختلفة بالجزيرة العربية، والرحلات الاستكشافية المتجهة نحوها، ودراسة ما فيها من نقوش متنوعة، وما حملته تلك المصادر من أساطير مختلفة، كما درست تلك البحوث العلمية بعض الشخصيات التاريخية المرتبطة بالجزيرة العربية في ضوء المصدر الكلاسيكية، وما تطرقت إليه تلك المصادر من معلومات عن بيئة الجزيرة العربية وما فيها من حياة حيوانية انقرض بعضها وبعضها ما زال حياً.