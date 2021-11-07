اِحْمِلْ زجاجة مياه عند خروجك من المنزل.. "صحة المدينة" تنصح

#صحتك_خضراء.. لشرب كمية كافية طوال اليوم وحفاظاً على البيئة

دعت "صحة المدينة المنوّرة"، إلى الحرص عند الخروج من المنزل على حمل زجاجة مياه وإعادة تعبئتها.

وتحت وسم #صحتك_خضراء، كتب الحساب الرسمي للمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنوّرة في "تويتر": "صباحكم صحة خضراء.. لشرب الكمية الكافية من الماء طوال اليوم وحفاظًا على البيئة؛ احرص عند خروجك من المنزل على حمل زجاجة الماء وإعادة تعبئتها".