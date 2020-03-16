"الموارد البشرية" تنفي منح إجازة أسبوعين لموظفي القطاع الخاص وتوضح: لفئات محددة

‏أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه لا صحة لما يتم تداوله حول منح إجازة لمدة أسبوعين لموظفي القطاع الخاص لغير الفئات التي تم تحديدها.

وكانت الوزارة قد ألزمت بمنح بعض الفئات إجازة مرضية إجبارية، ومنها المرأة الحامل والمصابون بأمراض تنفسية أو مزمنة أو أورام أو نقص المناعة.