"تعليم رجال ألمع" تعلِّق الدراسة غدًا في جميع المدارس

وفقًا لتنبيه الأرصاد.. والتعليق يشمل مدارس البنين والبنات

وجّه مدير تعليم رجال ألمع إبراهيم كدوان بتعليق الدراسة ليوم غدٍ الاثنين في جميع مدارس المحافظة.

وقال المتحدث الرسمي لتعليم رجال ألمع ناصر جبلي، إنه وفقًا للإنذار المتقدّم من مصلحة الأرصاد فقد وجّه مدير التعليم بتعليق الدراسة غدًا الاثنين ١٥-٢-١٤٤١هـ في جميع مدارس المحافظة "بنين- بنات".

وختم بقوله: دعواتنا للجميع بالسلامة وأن يجعلها الله أمطار خير وبركة.