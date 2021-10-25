المبعوث الأمريكي حاول الاتصال برئيس الوزراء السوداني لكنه لم ينجح

"فيلتمان" طالب بالإفراج عن المعتقلين

ذكر المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون القرن الإفريقي جيفري فيلتمان، أنه جرت محاولات للاتصال برئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك لكنها لم تنجح، بحسب ما أفادت "رويترز".

ودعا "فيلتمان" إلى الإفراج عن المعتقلين في السودان الذي سيطر الجيش فيه على السلطة بعد أن ألقى القبض على أعضاء بالحكومة الانتقالية من بينهم "حمدوك" نفسه.

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25 أكتوبر 2021 - 19 ربيع الأول 1443 08:27 PM

"فيلتمان" طالب بالإفراج عن المعتقلين

المبعوث الأمريكي حاول الاتصال برئيس الوزراء السوداني لكنه لم ينجح

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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ذكر المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون القرن الإفريقي جيفري فيلتمان، أنه جرت محاولات للاتصال برئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك لكنها لم تنجح، بحسب ما أفادت "رويترز".

ودعا "فيلتمان" إلى الإفراج عن المعتقلين في السودان الذي سيطر الجيش فيه على السلطة بعد أن ألقى القبض على أعضاء بالحكومة الانتقالية من بينهم "حمدوك" نفسه.

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