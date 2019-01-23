"التحالف" يدمر معسكرًا تدريبيًّا للحوثيين في ذمار

سُمع دويّ انفجارات كبيرة ومتتالية

قصفت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم (الأربعاء)، مواقعَ لميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة ذمار وسط البلاد.

وأفاد موقع "سبتمبر نت"، بأن المقاتلات استهدفت بسلسلة غارات، معسكرًا تدريبيًّا للميليشيا، في قاع الحقل بمديرية ضوران آنس غربي المحافظة.

وأضاف أن دويّ انفجارات كبيرة ومتتالية سمع من المعسكر التدريبي عقب الغارات.

وحولت ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، قاع الحقل إلى معسكر لتدريب عناصرها على القتال، قبل أن تزج بهم إلى الجبهات.

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23 يناير 2019 - 17 جمادى الأول 1440 06:54 PM

سُمع دويّ انفجارات كبيرة ومتتالية

"التحالف" يدمر معسكرًا تدريبيًّا للحوثيين في ذمار

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قصفت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم (الأربعاء)، مواقعَ لميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة ذمار وسط البلاد.

وأفاد موقع "سبتمبر نت"، بأن المقاتلات استهدفت بسلسلة غارات، معسكرًا تدريبيًّا للميليشيا، في قاع الحقل بمديرية ضوران آنس غربي المحافظة.

وأضاف أن دويّ انفجارات كبيرة ومتتالية سمع من المعسكر التدريبي عقب الغارات.

وحولت ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، قاع الحقل إلى معسكر لتدريب عناصرها على القتال، قبل أن تزج بهم إلى الجبهات.

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