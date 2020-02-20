شاهد .. فرق الإطفاء تكافح حريقاً التهم شاحنتين داخل مدينة الصناعات ببيش

اندلع بشاحنتي نقل مشتقات بترولية.. ولم يعلن عن وقوع إصابات

تكافح فرق الإطفاء حريقاً التهم شاحنتين حتى الآن في مدينة الصناعات الأساسية والتحويلية بمحافظة بيش بمنطقة جازان.

ورصدت مقاطع فيديو حجم الحريق الذي اندلع قبل نحو ساعة في شاحنتي نقل المشتقات البترولية، ولم تذكر المعلومات الأولية وقوع إصابات حتى وقت نشر هذا الخبر.

جازان بيش مدينة الصناعات الأساسية والتحويلية حريق

9

20 فبراير 2020 - 26 جمادى الآخر 1441 11:53 PM

اندلع بشاحنتي نقل مشتقات بترولية.. ولم يعلن عن وقوع إصابات

شاهد .. فرق الإطفاء تكافح حريقاً التهم شاحنتين داخل مدينة الصناعات ببيش

محمد المواسي

جازان

0 8,955

تكافح فرق الإطفاء حريقاً التهم شاحنتين حتى الآن في مدينة الصناعات الأساسية والتحويلية بمحافظة بيش بمنطقة جازان.

ورصدت مقاطع فيديو حجم الحريق الذي اندلع قبل نحو ساعة في شاحنتي نقل المشتقات البترولية، ولم تذكر المعلومات الأولية وقوع إصابات حتى وقت نشر هذا الخبر.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

جازان بيش مدينة الصناعات الأساسية والتحويلية حريق

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020