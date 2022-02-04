"الزكاة والضريبة والجمارك" تُحبط 5 محاولات لتهريب 1.4 مليون حبة كبتاجون بمنفذ الحديثة‎

بعد التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مُستقبلي المضبوطات

تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، في منفذ الحديثة، من إحباط 5 محاولات لتهريب 1.491.859 مليون حبة كبتاجون، عُثِر عليها مخبأةً في شاحنات ومركبات قَدِمت إلى المملكة عبر المنفذ.

وأوضحت الهيئة أنه عند خضوع عددٍ من الشاحنات والمركبات للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية والوسائل الحية "الكلاب البوليسية"، عُثر على تلك الكميات من حبوب الكبتاجون مخبأةً بطرقٍ مختلفة، حيث كشفت الهيئة عن أنه في المحاولة الأولى التي تمّ إحباطها في جمرك الحديثة، عُثر على 774.418 حبة، كانت مُخبأةً في تجويف أرضية إحدى المركبات من نوع "خصوصي"، وفي خزان الوقود الخاص بالمركبة.

وأضافت أنه في المحاولة الثانية التي تمّ إحباطها، عُثر على 272.093 حبة، كانت مُخبأة في أماكن متفرقة بإحدى الشاحنات القادمة للمملكة عبر المنفذ، وبنفس طريقة التهريب السابقة تم إحباط محاولة ثالثة لتهريب 269.767 حبة كبتاجون في شاحنة أخرى.

وأوضحت، أنه تم إحباط محاولة رابعة في منفذ الحديثة أيضاً، حيث تم فيها إخفاء 134.884 حبة كبتاجون في أرضية إحدى الشاحنات القادمة، كما تمكّن المنفذ من إحباط محاولة خامسة لتهريب 40.697 حبة وذلك بعد إخفائها في جهاز التبريد الخاص بناقل الحركة لإحدى الشاحنات.

وأشارت "الهيئة" إلى أنه وبعد التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وذلك لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات، تمّ القبض على مستقبليها داخل المملكة وعددهم شخصان.

وأكّدت أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقاً لإحدى أبرز مهامها المتمثلة في أمن وحماية المجتمع من هذه الآفات.

ودعت الهيئة، في الوقت ذاته، الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني 1910@zatca.gov.sa أو الرقم الدولي (00966114208417).

وتقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد، وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.