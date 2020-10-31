الزميل "طيران" يحتفل بزواج ابنته في أبها

احتفل الزميل محمد بن منصور طيران مساء أمس بزواج ابنته على الشاب الدكتور محمد بن حسن مانع وسط حضور أفراد الأسرتين وعدد من المسؤولين ورجال الإعلام وعضو مجلس الشورى الدكتور ناصر بن منصور طيران.

"سبق" تهنئ وتبارك للزميل "طيران" وأسرة العريس وتتمنى للعريسين حياة موفقة وسعيدة .