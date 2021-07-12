تنبيه من حالة سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على الباحة

تستمر حتى الساعة السابعة مساء ويشمل التنبيه 9 محافظات

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تَضَمّن سحبًا رعدية ممطرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة السابعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: (الحجرة، العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، غامد الزناد، قلوة، والأجزاء المجاورة لها).

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12 يوليو 2021 - 2 ذو الحجة 1442 09:19 AM

تستمر حتى الساعة السابعة مساء ويشمل التنبيه 9 محافظات

تنبيه من حالة سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على الباحة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الباحة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تَضَمّن سحبًا رعدية ممطرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة السابعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: (الحجرة، العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، غامد الزناد، قلوة، والأجزاء المجاورة لها).

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