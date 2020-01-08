إيران أبلغت "عبدالمهدي" بهجومها.. والغريب أنه لم يدِنه باعتباره انتهاكاً لسيادة العراق

تلقى اتصالاً من واشنطن وقت سقوط الصواريخ

أفاد متحدث باسم رئيس وزراء العراق عادل عبدالمهدي، اليوم الأربعاء، بأنه تلقى رسالة شفوية من إيران بعد منتصف ليل أمس، مفادها أن الردّ على قتل قاسم سليماني بدأ أو سيبدأ بعد قليل.

وبيّن المتحدث في بيان أوردته "رويترز" أن طهران أبلغت "عبدالمهدي" أنها ستستهدف فقط أماكن وجود القوات الأمريكية دون أن تحدد مواقعها.

وأشار المتحدث إلى أن رئيس الوزراء تلقى اتصالاً من الولايات المتحدة وقت سقوط الصواريخ على الجناح الأمريكي من قاعدة عين الأسد في الأنبار، وقاعدة الحرير في أربيل.

المثير للاستغراب أن "عبدالمهدي" لم يدِن الهجوم الصاروخي الإيراني إلى الآن، باعتباره انتهاكاً لسيادة العراق.