"الأرصاد" تنبه لاستمرار الأتربة والأمطار على نجران

تشمل "ثار وحبونا وشرورة ويدمة" وتستمر حتى 6 مساء

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا يفيد باستمرار حالة الأتربة المثارة والأمطار الرعدية ونشاط الرياح السطحية مع تدني مدى الرؤية على منطقة نجران.

وقالت الهيئة: الحالة تشمل "بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرورة ونجران ويدمة"، وبدأت في التاسعة من صباح اليوم وتنتهي في الساعة 18:00 من مساء اليوم نفسه.